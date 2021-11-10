10 Kasım 2021, Çarşamba

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Viktoria Zeynep Güneş A Spor'a konuştu! "Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum"

Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Güneş, Avrupa Şampiyonası öncesi günde 5 saat çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu söylerken, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için de heyecanlı olduğunu belirtti.
10.11.2021
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Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum "Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum" 10.11.2021
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