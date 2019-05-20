Bolivya'da trajik olay! Hakem sahada hayatını kaybetti

Bolivya liginde yüksek rakımda oynanan Always Ready - Oriente Petrolero mücadelesi trajik bir olaya sahne oldu. Maçın ikinci devresinin hemen başında 47. dakikada maçın hakemi Victor Hugo Hurtado kendini yere bıraktı. Oyuncular ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği 31 yaşındaki hakem hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.