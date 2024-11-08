Neymar'a şok! Taraftar yüzüğünü çaldı
Kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal takımında sürdüren Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, taraftara elini uzattığı sırada bir seyirci tarafından yüzüğünü çaldırdı. İşte o görüntüler...
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