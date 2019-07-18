18 Temmuz 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mustafa Denizli: İlk hedefimiz şampiyon olmak
İran ekibi Traktör Sazi'yi çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli, Erzurum kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, ilk hedeflerinin İran Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.
18.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Jimmy Durmaz: Her türlü rekabete hazırım
- Galatasaray'ın Avusturya kampı
- Abdurrahim Albayrak'tan Seri açıklaması
- Michael Seri İstanbul'a geldi
- Beşiktaş 2-1 Pendikspor | MAÇ ÖZETİ
- Muhsin Ertuğral Seri'yi anlattı
- Karius'a özel antrenman
- Başakşehir'den tatsız prova
- Mustafa Kaplan: 3-4 transfer daha yapacağız
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"