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Cengiz Ünder'in hazırlık maçında attığı gol

Milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezonki gol defterini ilk hazırlık maçından açtı.
18.07.2019

Cengiz Ünder'in hazırlık maçında attığı gol Cengiz Ünder'in hazırlık maçında attığı gol 18.07.2019
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