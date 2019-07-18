18 Temmuz 2019, Perşembe
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Cengiz Ünder'in hazırlık maçında attığı gol
Milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezonki gol defterini ilk hazırlık maçından açtı.
18.07.2019
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