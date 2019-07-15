15 Temmuz 2019, Pazartesi

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Ajax 2-1 Medipol Başakşehir | Maç özeti

Medipol Başakşehir, Avusturya kampında Ajax ile hazırlık maçı yaptı. Hollanda temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı.
15.07.2019

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