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Amatör lig maçında sahaya çöp kovası atıldı!

Amasya’da oynanan bir amatör lig futbol maçında, oyuncular kavga ederken sahaya çöp kovası atıldı.

19 Mayıs 2024 | 13:44
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