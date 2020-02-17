Milli haltercilerden 10'u altın 20 madalya

Milli halterciler 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nı 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladılar. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Tamer Taşpınar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 madalya aldık. Bunların 10'u altın ve takım halinde de 2. olduk. Bunun önemli yanlarındna biri de olimpiyatlar için puan veriyor olmasıydı. Nisana kadar bu maçlar sürecek. Kotamız 2 kadın 2 erkek, biz 3 kişi hedefliyoruz. Tahmin ettiğimiz kotaları alabilirsek madalya şansımız olur diye düşünüyorum."

"Şaziye Erdoğan burada da birinci oldu. Melike Günal da burada bir ilke imza atıp kendi rekorlarını kırarak 3 altın madalya aldı. Olimpiyatlara gitme imkanı da olabilir."