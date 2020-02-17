17 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Milli haltercilerden 10'u altın 20 madalya
Milli halterciler 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nı 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladılar. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
17.02.2020
Tamer Taşpınar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 madalya aldık. Bunların 10'u altın ve takım halinde de 2. olduk. Bunun önemli yanlarındna biri de olimpiyatlar için puan veriyor olmasıydı. Nisana kadar bu maçlar sürecek. Kotamız 2 kadın 2 erkek, biz 3 kişi hedefliyoruz. Tahmin ettiğimiz kotaları alabilirsek madalya şansımız olur diye düşünüyorum."
"Şaziye Erdoğan burada da birinci oldu. Melike Günal da burada bir ilke imza atıp kendi rekorlarını kırarak 3 altın madalya aldı. Olimpiyatlara gitme imkanı da olabilir."
EN ÇOK İZLENENLER
- Spor Ajansı - 16/02/2020
- Seri'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
- Darüşşafaka Tekfen - F.Bahçe Beko maçında gerginlik
- Spor Ajansı - 16/02/2020
- Seri'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur
- Fatih Terim: Galatasaray nereye giderse gitsin kazanmaya gider
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...