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Güreş'te hedef Tokyo Olimpiyatları

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde son gün Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, altın madalya kazandı. Millilerimiz şampiyonayı 9 madalyayla tamamladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
17.02.2020

Musa Aydın'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Tokyo Olimpiyatları öncesi olan Avrupa Şampiyonası'ydı. Olimpiyat ve dünya kota maçları var sırada. Hedeflerimiz bu maçlardır, ona göre hazırlandık."

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR"

"Olimpiyat tarihine bakınca en çok madalya aldığımız branş güreş. Bu sorumluluk bilincinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Olimpiyatlara katılıp bu olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyoruz."

"Süleyman Karadeniz bizim için çok büyük bir kazanç oldu. Güzel çalışma neticesinde Tokyo'da başarıyla temsil edeceğimize inanıyoruz."

"12 KOTA 12 MADALYA"

"2016'ya kadar 23 sporcu katılıyordu olimpiyatlara. 2020'de bu 16'ya düştü, her siklet için 7 kotalık bir düşüş oldu ve işimiz daha da zorlaştı. Kadınlar, grekoromen ve serbestte dörder kota hedefliyoruz. Bu 12 kotayı alırsak 12 madalya için mücadelelere çıkacağız."

"Güreşçilerimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyoruz."

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