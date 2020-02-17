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Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe sözleri: Oyun göremiyorum

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisarspor deplasmanda Hatayspor'u 3-2 yendi ve Hatay'ın 4 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Akhisarspor ise 7 hafta sonra galibiyet hasretini dinlendirdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Vural, "Bu sene Süper Lig'in şampiyonunu bilmek müneccimin işi" ifadelerini kullandı.
17.02.2020

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"32 puanla 6. sıradayız play-off sınırları içerisindeyiz ama altımızda da 3 tane 32 ve 2 tane 31 puanlı takım var. Liderle de aramızda 10 puan fark bulunuyor. Göründüğü üzere herkesin herkesi yendiği bir lig bu. Birkaç maç üst üste kazanırsak Süper Lig neden olmasın?"

"3. maçım bu, her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Taraftarımız küsmüştü, bizimle birlikte biraz kıpırdandı. 2018'in Kasım ayından beri kaybetmiyordu, çok iyi takımla oynadık, atmosfer çok güzeldi. 3 puanı alıp çıkmak kolay değildi ama çocuklarım bunu başardılar."

"Görüldüğü üzere Bursa, Erzurum ve Akhisar geçen yıl düşen takımlar. İstatistiklere bakıldığında bu düşenlerin birkaçı çıkıyor, biz de çıkabilir miyiz diye düşünüyoruz. Lige çıkma konusunda inanılmaz maçlar izleyeceğiz."

Vural, Süper Lig'deki kritik haftaya girilirken Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor derbilerini yorumladı:

"OYUN GÖREMİYORUM"

"Galatasaray 6'da 6 yaparak çok önemli bir kazanç elde etti. Liderle arasındaki puan farkı da 2. Trabzonspor'un bir maç eksiği de var, onu kazanması durumunda Başakşehir'den 4 diğer takımlardan 5 puan önde olmuş olacak. Fenerbahçe'nin sıkıntısı büyük, 38 puanda kaldı ve liderle puan farkı 6. Oynanan oyunlara baktığımda mücadele tamam da bu mücadeleyle ilgili oyun göremiyorum. Kadro anlamında Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var ama bazı oyuncular kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar."

"Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye baktığımızda biri 36 öbürü 38 puanda bu yarışın dışında kalmış gibi gözüküyor ama Fenerbahçe derbiyi kazanırsa yine yarışın adaylarından biri olacak. Beşiktaş da Trabzonspor'u yenmesi durumunda puanını arttıracak."

"BU POZİSYONLARDA KALIRLAR"

"Süper Lig'de Sivasspor'un çok iyi götürdüğü dönemde, ikinci yarıya başladıktan sonra bu düşüşüne üzüldüm. Alanyaspor ile ikisi gümbür gümbür geliyorlardı. Birisi 5. birisi 4. sırada düştü. Ama başından beri hepimizin tereddütü vardı, "Sonuna gidebilirler mi?" diye. Bu moralsizlikleriyle bu pozisyonlarda kalacaklar diye düşünüyorum."

"GALATASARAY RAHATSIZ EDECEKTİR"

"Trabzonspor başından beri iyi gidiyordu. Genç, dinamik ve iyi bir ekip. Oynanmamış maçı kazanırsa Trabzonspor çok iyi bir aday olacak. Başakşehir'i de başından beri önemli bir aday olarak görüyordum. Galatasaray'ın da toparlanması, bu iki takımı da çok rahatsız edecektir."

"Bu sene Süper Lig'in şampiyonunu bilmek müneccimin işi."

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