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Merih Demiral'dan Juventus kampında İbrahim Tatlıses şarkısı

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takım arkadaşlarına İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi.
23.07.2019

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