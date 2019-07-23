İrfan Buz: "Hedeflerimiz çok net"

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımının kamp yaptığı Bolu'da A Spor mikrofonuna özel bir röportaj verdi. Hedeflerinin çok net olduğunu belirten Buz "Önümüzdeki sezon iyi bir yapılanmayla devam etmek ve çıkması çok zor olan bu ligden bir üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.