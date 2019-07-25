25 Temmuz 2019, Perşembe
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1977 yılı spor olayları (Arşiv Odası)
Trabzonspor'un kupalara koyduğu ambargodan Yıldız Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa zaferine, milli boksörleren Balkan şampiyonluğundan Bosko Kajganic'in erken vefatına kadar 1977'de yaşanan spor olaylaı Arşiv Odası'nda...
25.07.2019
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