17 Mart 2020, Salı

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Hokey Federasyonu'ndan koronavirüs önlemleri

Sabah Sporu programına bağlanan Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Karakan, "İlk önlem alan federasyonlardan bir tanesiyiz. Avrupa uçuş yasağı konmadan, biz onların gelişlerini iptal ettik" ifadelerini kullandı.
17.03.2020

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