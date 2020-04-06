06 Nisan 2020, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'de yeni joker geldi! Uzman Jokeri koltuğunda Arda Ayten oturacak! Kim Milyoner Olmak İster 880. yeni bölüm fragmanı
Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 880. yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumu ile izleyenleri ekran başına kitlemeyi başaran fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yeni joker geldi. Telefon ile joker hakkının kalkmasının ardından uzman jokeri getirildi. Uzman jokeri koltuğunda Arda Ayten oturacak.
06.04.2020
ATV'nin sevilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in çekimleri Corona virüsü nedeniyle seyircisiz yapılınca; 'seyirciye sorma jokeri', 'uzmana sorma jokeri' olarak değiştirildi. Uzman odasında, daha önce 12 soruyu doğru yanıtlayıp 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten oturacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 880. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kim Mlyoner Olmak İster 880. yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumu ile izleyenleri ekran başına kitlemeyi başaran fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 880. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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