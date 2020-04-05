Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL değerindeki Dünyadaki rezervlerinin %70'inden fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? Sorusu cevapsız kaldı...
Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yine ATV ekranlarında yayınlandı. 125 bin TL değerindeki soruya kadar başarı ile gelen yarışmacı, Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? sorusunda oldukça zorlanınca yarışmadan çekildi.
BOR MADENİ SORUSU MERAK UYANDIRDI
Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? sorusu merak konusu oldu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? sorusunun yanıtı burada! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
SORU: Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir?
A: 5
B: 15
C: 35
D: 55
CEVAP: A
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