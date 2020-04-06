06 Nisan 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ünlü isimlerden 'Dünya Spor Günü' mesajı!

Spor dünyasından ünlülerin destek verdiği bir video mesaj yayınlayan UNDP Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınına karşı herkesi evlerinde aktif olmaya ve takım ruhunu yaşatmaya davet etti.
06.04.2020
ABONE OL

6 Nisan Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü'nde spor dünyasından ünlülerin destek verdiği bir video mesaj yayınlayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı herkesi evlerinde aktif olmaya ve takım ruhunu yaşatmaya davet etti.

UNDP Türkiye tarafından hazırlanan videoya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti, milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, milli futbolcular Nuri Şahin ve Yusuf Yazıcı, basketbolcu Sinan Güler, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ve sunucu Burcu Esmersoy evlerinden destek verdi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, hazırlanan videoda sporun dünyayı değiştirici gücüne inandıklarını vurgulayarak, "Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü'nde herkesi evlerinde aktif olmaya ve takım ruhunu yaşatmaya davet ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Ünlü isimlerden 'Dünya Spor Günü' mesajı! Ünlü isimlerden 'Dünya Spor Günü' mesajı! 06.04.2020
Kim Milyoner Olmak İster'de yeni joker geldi! Kim Milyoner Olmak İster'de yeni joker geldi! 06.04.2020
Bor sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! Bor sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! 05.04.2020
Ronaldo'dan saç tıraşlı evde kal mesajı Ronaldo'dan saç tıraşlı "evde kal" mesajı 04.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Arda Turan'dan transfer açıklaması! Corona virüsü sonrası... Arda Turan'dan transfer açıklaması! Corona virüsü sonrası... 03.04.2020
Başkan Erdoğan corona virüsü ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı Başkan Erdoğan corona virüsü ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı 03.04.2020
Yılmaz Vural: Şampiyonluk hedefleyen bir takımız Yılmaz Vural: Şampiyonluk hedefleyen bir takımız 03.04.2020
Başkan Erdoğan: Birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz Başkan Erdoğan: Birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz 02.04.2020
Osman Çakmak: Biz birlikte güçlüyüz Osman Çakmak: Biz birlikte güçlüyüz 02.04.2020
UEFA'dan Finansal Fair Play'de esneklik UEFA'dan Finansal Fair Play'de esneklik 02.04.2020
Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum "Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum" 01.04.2020
Cengiz Ünder'den evde kal şov Cengiz Ünder'den evde kal şov 31.03.2020
Sporcularımıza desteklerimiz 1 yıl daha geçerli olacak "Sporcularımıza desteklerimiz 1 yıl daha geçerli olacak" 31.03.2020
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı! 'Biz bize yeteriz Türkiyem' | Video Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı! 'Biz bize yeteriz Türkiyem' | Video 30.03.2020
Ronaldinho şov hapishanede devam ediyor! Ronaldinho şov hapishanede devam ediyor! 30.03.2020
Ümit Özat'tan görülmemiş evde kal çağrısı! Ümit Özat'tan görülmemiş "evde kal" çağrısı! 30.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım...
Rus futbolcu Smolov nişanlısı için karantina dinlemedi!
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan 3. çocuk müjdesi! Sabri Sarıoğlu 3. kez baba oluyor...
Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık
Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...
Google'dan şaşırtan corona virüsü raporu! Türkiye...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör