Eski Arjantinli yıldız Sergio Agüero Twitch canlı yayınında kalp ritim bozukluğu geçirdi! İşte o anlar
Arjantinli eski golcü Sergio Agüero, Twitch'te yaptığı canlı yayın esnasında kalp ritim bozukluğu geçirdi. Eski golcü 2021-2022 sezonunda Barcelona forması giyerken sahada yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbolu bırakmıştı.
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