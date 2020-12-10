10 Aralık 2020, Perşembe

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Güven Taner: Irkçılık virüsünü corona gibi hep birlikte yenmeye çalışmalıyız

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında konuşan usta yorumcu Güven Taner, Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayları ile ilgili konuştu. Taner açıklamasında "Nasıl koronavirüsü hep birlikte yenmeye çalışıyorsak bu ırkçılık virüsünü de yenmeye çalışmalıyız." dedi.
10.12.2020
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