Savaş Çorlu: MHK Başkanı değişti kurullarında aynı isimler var

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında MHK'nın hakem eleştirilerine yönelik yaptığı açıklamayı değerlendiren Savaş Çorlu "MHK Başkanı değişti kurullarında aynı isimler var, hakemlere bakıyorsun yine aynı şekilde. Tugay Kaan Numanoğlu ilk yarı çok iyi maç yönetti ama ikinci yarı neden çığırından çıktı buna bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

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