Serhan Türk: Medipol Başakşehir’i dik duruşundan dolayı tebrik ederim

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Pierre Webo'nun mağruz kaldığı ırkçılık sonrası sahayı terk eden Medipol Başakşehir'e birçok çevreden destek mesajları gelirken usta yorumcu Serhan Türk Spor Ajansı programında yaptığı açıklamada "Medipol Başakşehir’i dik duruşundan dolayı tebrik ederim" dedi.

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