GOL | Karacabey Belediyespor 0-1 Bodrumspor
TFF 2. Lig Yükselme Play-off final maçında Bodrumspor, 30. dakikada Erdem Çetinkaya ile bulduğu golle Karacabey Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti.
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