İskenderunspor 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK | MAÇ SONUCU (Penaltılar): 7-6
TFF 3. Lig Play Off maçında İskenderunspor ile Alagöz Holding Iğdır FK zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Müsabakanın normal süresi Suat Kaya ve Enes Soy'un golleri ile 1-1 sona erdi. Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucunda İskenderunspor 8-7 galip gelerek TFF 2. Lig'e yükseldi. İşte penaltı atışları.
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