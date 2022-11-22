Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis Suudi Arabistan'ın Arjantin galibiyetini kutladı! İşte o anlar
Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis de Suudi Arabistan'ın galibiyetini kutladı. İşte o anlar...
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