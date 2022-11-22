Hıncal Uluç'u son yolculuğuna uğurladık...
Türk sporunun usta gazetecisi, Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Turkuvaz Medya Merkezi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törende başta Uluç'un abisi Öcal Uluç olmak üzere, spor medyasının önde gelen isimleri konuşmalarını gerçekleştirdi. İşte o görüntüler...
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