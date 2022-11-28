Ayhan Dündar'dan Göztepe - Altay maçı sonrası çarpıcı açıklamalar
Altay Başkanı Ayhan Dündar, Spor Toto 1. Lig'de oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe - Altay maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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