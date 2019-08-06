06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray Süper Kupa için Ankara'da

Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Ankara'ya geldi.
06.08.2019

Galatasaray Süper Kupa için Ankara'da Galatasaray Süper Kupa için Ankara'da 06.08.2019
Farnolle'den Başkan Erdoğan'a teşekkür Farnolle'den Başkan Erdoğan'a teşekkür 04.08.2019
A Spor Taksi trafikte (3 Ağustos 2019) A Spor Taksi trafikte (3 Ağustos 2019) 03.08.2019
1900 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 1900 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 02.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ronaldo'ya 'efsane' ödülü Ronaldo'ya 'efsane' ödülü 31.07.2019
Ronaldinho'ya haciz şoku Ronaldinho'ya haciz şoku 31.07.2019
Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular! Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular! 29.07.2019
A Spor Taksi trafikte (28 Temmuz 2019) A Spor Taksi trafikte (28 Temmuz 2019) 28.07.2019
Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi 25.07.2019
Malatya'da Avrupa kupası heyecanı Malatya'da Avrupa kupası heyecanı 25.07.2019
1977 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 1977 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 25.07.2019
Merih Demiral'dan Juventus kampında İbrahim Tatlıses şarkısı Merih Demiral'dan Juventus kampında İbrahim Tatlıses şarkısı 23.07.2019
İrfan Buz: Hedeflerimiz çok net İrfan Buz: "Hedeflerimiz çok net" 23.07.2019
A Spor Taksi trafikte A Spor Taksi trafikte 20.07.2019
Cengiz Ünder'in hazırlık maçında attığı gol Cengiz Ünder'in hazırlık maçında attığı gol 18.07.2019
Mustafa Denizli: İlk hedefimiz şampiyon olmak Mustafa Denizli: İlk hedefimiz şampiyon olmak 18.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Falcao transferinde sürpriz Arda Turan detayı
Beşiktaş'ta şok gelişme! Burak Yılmaz...
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...
Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu hazır! İşte 5 transferin ardından oluşacak ilk 11
Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!
Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör