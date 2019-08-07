Akhisarspor'un gözü kupada

Akhisarspor'da gözler Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve yoluna deneyimli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile devam edecek olan Ege temsilcisi, Süper ​Kupa'yı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.