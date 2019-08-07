07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

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Akhisarspor'un gözü kupada

Akhisarspor'da gözler Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve yoluna deneyimli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile devam edecek  olan Ege temsilcisi, Süper ​Kupa'yı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
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