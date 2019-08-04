04 Ağustos 2019, Pazar
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Farnolle'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Fabian Farnolle, maruz kaldığı ırkçı saldırı sonrası kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
04.08.2019
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