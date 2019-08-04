Farnolle'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Fabian Farnolle, maruz kaldığı ırkçı saldırı sonrası kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.