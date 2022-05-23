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FETHİYESPOR İÇEL İDMANYURDU TFF 3. LİG PLAY OFF MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Fethiyespor - İçel İdmanyurdu TFF 3. Lig play off maçını CANLI İZLE | TFF 3. Lig play off müsabakasında Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya gelecek. TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen iki ekibin maçı 23 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Maç Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalından naklen yayınlanacak. Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maçını TIKLA CANLI izle...

23 Mayıs 2022 | 16:14
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TFF 3. Lig play off maçında Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek için yıklayın.

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