Boksta tarihi başarı! Buse Naz Çakıroğlu dünya şampiyonu
Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu altın madalyayı kazandı.
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