Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maç sonucu: 0-0 (Penaltılar: 5-4) (Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maç özeti)
TFF 3. Lig Yükselme Play-Off Finali'nde Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan maçta uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Karşılaşmada seri penaltı atışları sonucunda gülen taraf 5-4'lük skorla Fethiyespor oldu.
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