GOL | İskenderunspor 0-1 Alagöz Holding Iğdır FK
TFF 3. Lig Play Off maçında Alagöz Holding Iğdır FK, Suat Kaya'nın 15. dakikada attığı golle İskenderunspor karşısında 1-0 öne geçti.
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