Fenerbahçe Başakşehir maçından öne çıkan görüntüler | Ziraat Türkiye Kupası Final maçı...
2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final maçı kapsamında Fenerbahçe ile Başakşehir kupaya uzanmak için kozlarını paylaşmış ve sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılarak kupayı müzasine götürmüştü. İşte mücadeleden öne çıkan anlar...
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