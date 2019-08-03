A Spor Taksi trafikte (3 Ağustos 2019)

A Spor Taksi trafikte... Direksiyonda A Spor muhabiri Evren Yavuz, hem taraftarların görüş ve düşüncelerini aldı, hem de onların taraftarı oldukları takımlardan beklentilerini spor kamuoyuyla paylaştı...