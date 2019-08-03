03 Ağustos 2019, Cumartesi
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A Spor Taksi trafikte (3 Ağustos 2019)
A Spor Taksi trafikte... Direksiyonda A Spor muhabiri Evren Yavuz, hem taraftarların görüş ve düşüncelerini aldı, hem de onların taraftarı oldukları takımlardan beklentilerini spor kamuoyuyla paylaştı...
03.08.2019
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