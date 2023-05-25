ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Ankaragücü - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak? A Spor CANLI İZLE - ŞİFRESİZ İZLE
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü, evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Zorlu eşleşmenin ilk mücadelesinde Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı. Dev eşleşmenin ikinci ayağı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranından naklen yayınlanacak. ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR maçını CANLI izle...
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