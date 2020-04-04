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Cristiano Ronaldo'dan saç tıraşlı "evde kal" mesajı

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada karantina günlerini Portekiz'de sahibi olduğu adadaki evinde ailesiyle birlikte geçiren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in saçını tıraş ettiği görüntüleri paylaşarak "evde kal" mesajı verdi.
04.04.2020
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