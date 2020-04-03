Arda Turan'dan transfer açıklaması! Corona virüsü sonrası...

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, corona virüsü salgını sonrası güzel bir kariyer planlaması olduğunu ve sezon başında kariyeri için en doğru tercihi yapacağını söyledi.

ABONE OL