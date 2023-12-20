Bursaspor - Diyarbekir Spor maçında ortalık karıştı!
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Diyarbekir Spor'la karşı karşıya geldi. 5 kırmızı kartın çıktığı mücadelede saha bir anda karıştı. İşte o anlar...
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