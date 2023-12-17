Avrupa şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz Filistin'i unutmadı!
Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Kung Fu Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk birden aldı. Milli sporcu, şampiyonluğunu Gazze'deki mazlumlara ithafen Filistin bayrağı açıp 'dabke' dansı yaptı. İşte o görüntüler...
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