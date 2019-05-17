17 Mayıs 2019, Cuma

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Yücel İldiz: "Çağdaş bir futbol oynamaya çalıştık"

Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı başaran Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, A Spor'a özel bir röportaj verdi. İldiz yakaladıkları başarıyla ilgili "Çok çalıştık, iyi bir gidişat yakaladık. Mali sıkıntı yaşasak da iki transfer yaptık ve bu isabetli transferlerimiz sayesinde takım olarak iyi bir ritm yakaladık. Kreatif oyuncularımızı sahada tutup çağdaş bir futbol oynamaya çalıştık. Hem göze hoş gelen hem de netice alan bir futbol sahaya yansıttık" şeklinde konuştu.
17.05.2019

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