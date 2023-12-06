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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu'na trafikte saldırı | İşte o anlar...

Ligimizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giyen milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte seyir halindeyken bir grup maganda tarafından saldırıya uğradı. İşte detaylar...

06 Aralık 2023 | 13:20
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