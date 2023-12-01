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Yeşil sahalarda ender yaşanan olay! Faul yapana da yapılana da kırmızı kart çıktı

Bölgesel Amatör Ligi'nde Aksarayspor - 12 Bingölspor maçında yeşil sahalarda ender görülen bir olan yaşandı. Bir faul pozisyonunda hakem Perihan İlcetaş, iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. İşte o anlar...

01 Aralık 2023 | 15:57
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