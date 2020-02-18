Bayram Toysal Hatayspor'dan ayrılışını değerlendirdi

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Bayram Toysal, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Toysal konuyla ilgili, "Aldığım karar çok yanlış ama içimde kopan fırtınaları bir bilseniz bana destek vereceğinize inanıyorum" diye konuştu.