18 Şubat 2020, Salı
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Bayram Toysal Hatayspor'dan ayrılışını değerlendirdi
TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Bayram Toysal, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Toysal konuyla ilgili, "Aldığım karar çok yanlış ama içimde kopan fırtınaları bir bilseniz bana destek vereceğinize inanıyorum" diye konuştu.
18.02.2020
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