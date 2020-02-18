18 Şubat 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Arif Ümit Uztürk: Bir şampiyonluk daha yaşatacağız

2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, A Spor'a bağlanarak Ampute Milli Takımı hakkında özel açıklamalarda bulundu. Uztürk, "Son şampiyon olarak katılacağız, umuyorum ki ülkemize bir şampiyonluk daha yaşatacağız" ifadelerini kullandı.
18.02.2020

Arif Ümit Uztürk: Bir şampiyonluk daha yaşatacağız Arif Ümit Uztürk: Bir şampiyonluk daha yaşatacağız 18.02.2020
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenecek mi? 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenecek mi? 18.02.2020
Karşılaşmaya damga vurdu! Davetsiz misafir... Karşılaşmaya damga vurdu! Davetsiz misafir... 17.02.2020
Yılmaz Vural'dan flaş F.Bahçe sözleri: Oyun göremiyorum Yılmaz Vural'dan flaş F.Bahçe sözleri: Oyun göremiyorum 17.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Milli haltercilerden 10'u altın 20 madalya Milli haltercilerden 10'u altın 20 madalya 17.02.2020
Güreşte hedef Tokyo Olimpiyatları Güreşte hedef Tokyo Olimpiyatları 17.02.2020
Milli kayakçı Slovenya'da kahraman oldu! Milli kayakçı Slovenya'da kahraman oldu! 15.02.2020
İşte Sivasspor - Antalyaspor maçı öncesi son durum İşte Sivasspor - Antalyaspor maçı öncesi son durum 13.02.2020
Erzurumspor Trabzonspor maçı öncesi son durum! Erzurumspor Trabzonspor maçı öncesi son durum! 13.02.2020
Çanakkale'ye yeni spor yatırımları Çanakkale'ye yeni spor yatırımları 12.02.2020
Yüzme'de hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme'de hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları 12.02.2020
David Luiz'den sinir bozucu şaka David Luiz'den sinir bozucu şaka 11.02.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor 11.02.2020
Adebayor yeni takımını duyurdu Adebayor yeni takımını duyurdu 10.02.2020
GMG Kırklarelispor'a kar engeli GMG Kırklarelispor'a kar engeli 10.02.2020
Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı 10.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!
Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene
Kadıköy'de sahne devlerin! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...
Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Trabzonspor'un kollandığını düşünmüyorum!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör