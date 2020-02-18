Arif Ümit Uztürk: Bir şampiyonluk daha yaşatacağız

2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, A Spor'a bağlanarak Ampute Milli Takımı hakkında özel açıklamalarda bulundu. Uztürk, "Son şampiyon olarak katılacağız, umuyorum ki ülkemize bir şampiyonluk daha yaşatacağız" ifadelerini kullandı.