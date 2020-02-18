Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!

Efsane spor programı Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile bundan sonra her perşembe saat 20:00’da A Spor’da...