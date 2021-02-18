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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sağladığımız desteğin karşılığını madalyalarla alıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. "Ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, yüksek standartlarda yeni tesisler inşa ettik" diyen Başkan Erdoğan, "Sağladığımız desteğin karşılığını madalyalarla alıyoruz" şeklinde konuştu.
18.02.2021
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