Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz son 19 yılda her alanda olduğu gibi, gençlik ve spor yatırımlarıyla da zirveye oynayan, iddiasını her şekilde en güçlü şekilde ortaya koyan bir ülke oldu" dedi.

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