18 Eylül 2019, Çarşamba
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Başkan Erdoğan TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.
18.09.2019
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