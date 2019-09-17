17 Eylül 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Başkan Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk için teşekkür mesajı...
17.09.2019

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk' için teşekkür mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler Sümeyye, teşekkürler Sevilay" denildi.

Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'i böyle izledi

Rıza Kayaalp’in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu Rıza Kayaalp’in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu 17.09.2019
Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'i böyle izledi Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'i böyle izledi 17.09.2019
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik 17.09.2019
Başkan Erdoğan paralimpik sporcuları kabul etti Başkan Erdoğan paralimpik sporcuları kabul etti 17.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Paralimpik Yüzme Milli Takımı İstanbul'a döndü Paralimpik Yüzme Milli Takımı İstanbul'a döndü 16.09.2019
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu 16.09.2019
Sergio Ramos: Elimden geldiği kadar oynayacağım Sergio Ramos: Elimden geldiği kadar oynayacağım 13.09.2019
Bu dünya yıldızları boşta kaldı! Bu dünya yıldızları boşta kaldı! 13.09.2019
Arda Turan ve Berkay'ın davasında karar belli oldu Arda Turan ve Berkay'ın davasında karar belli oldu 11.09.2019
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı 09.09.2019
Erman Toroğlu: ''Nihat Özdemir bu PFDK ile işini zor götürür'' Erman Toroğlu: ''Nihat Özdemir bu PFDK ile işini zor götürür'' 09.09.2019
GOL | Sivasspor 1-3 Erzurumspor (90' Furkan Sağman k.k.) GOL | Sivasspor 1-3 Erzurumspor (90' Furkan Sağman k.k.) 08.09.2019
GOL | Sivasspor 1-2 Erzurumspor (80' Hamroun) GOL | Sivasspor 1-2 Erzurumspor (80' Hamroun) 08.09.2019
GOL | Sivasspor 1-1 Erzurumspor (71' Kone) GOL | Sivasspor 1-1 Erzurumspor (71' Kone) 08.09.2019
GOL | Sivasspor 0-1 Erzurumspor (68' Hamroun) GOL | Sivasspor 0-1 Erzurumspor (68' Hamroun) 08.09.2019
Filenin Sultanları final peşinde Filenin Sultanları final peşinde 07.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Muriç transferinde flaş gelişme! Manchester United...
Cenk Tosun ocak ayında Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Brugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray...
Galatasaray Brugge'ü böyle yıkacak! İşte Fatih Terim'in imha planı
Usta yazardan olay sözler: Böyle badem olursun!
Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran olay! Vedat Muriç...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör