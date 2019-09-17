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Başkan Erdoğan'dan Sümeyye ve Sevilay'a teşekkür mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk için teşekkür mesajı...
17.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk' için teşekkür mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler Sümeyye, teşekkürler Sevilay" denildi.
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